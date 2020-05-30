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"Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет": Ящишин – о Карпатах и COVID-19

13:30 71 Читати українською
"Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет": Ящишин – о Карпатах и COVID-19
Карпаты / ФК Карпаты

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин прокомментировал ситуацию с заболеванием во львовском клубе.

"Дорогие друзья журналисты! Пожалуйста, не нагнетайте ситуацию выдумками и непроверенной информацией. Мне просто волосы дыбом встают, когда я читаю о госпитализации, легионеров и прочие глупости.

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Мы движемся в соответствии с протоколом, находимся в постоянном контакте с УАФ и УПЛ. Ситуация под контролем, никаких симптомов у инфицированных нет. В понедельник еще раз все пройдут тестирование. Хуже всего, что сейчас может быть – это паника, вызванная вашими постами. Спасибо за понимание", – написал Ящишин на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, накануне "зелено-белые" официально сообщили, что идут на самоизоляцию из-за заражения коронавирусом нескольких игроков. Как следствие, поединок Карпаты – Мариуполь, который должен был состояться 31 мая в 14:00, перенесен на неопределенный срок.

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Теги
Карпаты Карпаты коронавирус Ростислав Ящишин
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