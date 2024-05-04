Лестер заздалегідь оформив собі чемпіонство, а на другу путівку претендували Іпсвіч та Лідс. "Трактористи" мали три очки запасу і вдома приймали борця за виживання – Хаддерсфілд. "Павичі" також в рідних стінах зустрічали міцний Саутгемптон, який гратиме у плей-офф.

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Іпсвіч здобув впевнену перемогу 2:0 і не дав жодних надій конкуренту. Лідс взагалі програв Саутгемптону 1:2, тому має готуватись до плей-офф. За третю путівку в еліту поборються ці два клуби, а також Вест Бромвіч та Норвіч. Ротерхем, Хаддерсфілд і Бірмінгем вилетіли у Лігу 1.

Іпсвіч чекав повернення в АПЛ 22 роки. Клуб навіть опускався до третього дивізіону, але переломним моментом став прихід Кірана МакКенни у грудні 2021-го. Колишній асистент МЮ збудував суператакувальну команду, яка два сезони поспіль підвищується. Нагадаємо, наприкінці 80-х – початку 90-х кольори "трактористів" захищав українець Сергій Балтача.

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