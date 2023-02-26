"То був не удар. Зріст Рюдігера – 194 сантиметри, і після цього "брутального удару" він сів, а потім одразу встав. Можливо, це жовта картка, але якщо видаляти за таке, то на полі не залишиться футболістів.

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Ситуація повторюється, що входить у норму – а так не повинно бути. Було б чудово, якби ми могли боротися за рівних умов. Щоразу, коли ми приїжджаємо на Сантьяго Бернабеу, все складається не на нашу користь", – розповів Сімеоне в інтерв'ю після матчу.

Нагадаємо, що 64-й хвилині матчу, коли Атлетіко збирався вводити м'яч у гру, Корреа в центрі поля штовхнув ліктем у груди захисника Реала Антоніо Рюдігера. Головний суддя Хесус Хіль Мансано одразу показав форварду червону картку. Після матчу в твіттері Атлетіко з'явилося фото знівеченої ноги Корреа з підписом: "Це нога нашого "агресора". Нічого нового на Бернабеу".

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

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