"Это был не удар. Рост Рюдигера – 194 сантиметра, и после этого "брутального удара" он сел, а затем сразу встал. Возможно, это желтая карточка, но если удалять за такое, то на поле не останется футболистов.

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Ситуация повторяется, что уже входит в норму, а так не должно быть. Было бы здорово, если бы мы могли бороться в равных условиях. Каждый раз, когда мы приезжаем на Сантьяго Бернабеу, все складывается не в нашу пользу", – рассказал Симеоне в интервью после матча.

Напомним, что 64-й минуте матча, когда Атлетико собирался вводить мяч в игру, Корреа в центре поля толкнул локтем в грудь защитника Реала Антонио Рюдигера. Главный судья Хесус Хиль Мансано сразу показал форварду красную карточку. После матча в твиттере Атлетико появилось фото изуродованной ноги Корреа с подписью: "Это нога нашего "агрессора". Ничего нового на Бернабеу".

Así está la pierna de nuestro 'agresor'.



Seguimos sin novedades en el Bernabéu. pic.twitter.com/mFGvI87tD9 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 25, 2023

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