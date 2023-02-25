Атлетіко розписав нічию з Реалом (1:1) у 23-му турі Ла Ліги. Звіт та огляд мадридського дербі читайте на Футбол 24.

Особливість дербі

Поєдинок був особливим для Дієго Сімеоне, адже він став тренером, який провів найбільшу кількість матчів (425) на чолі одного клубу в історії Ла Ліги. Також Ель-Чоло зрівнявся з Луїсом Арагонесом, в обох по 612 поєдинків на посту коуча мадридців, що є клубним рекордом.

Трепетним було дербі і для "бланкос", адже розпочалось з хвилини мовчання у пам'ять про Амансіо Амаро – легендарного ексгравця, який відійшов у вічність посеред тижня. Після стартового свистка Реал виглядав окриленим і зумів затиснути візаві.

Продовження шоу а-ля в ЛЧ, але без голів

Підопічні Карло Анчелотті посеред тижня влаштували шоу, ефектно перегравши Ліверпуль із рахунком 5:2. Сьогодні вони теж створили низку моментів. Якщо перераховувати усі, може не вистачити часу. Перший удар завдав Рюдігер, який традиційно активно підключається до атак. Повз. Асенсіо повинен був забивати, але Облак видав чудовий сейв. Бензема мінімум двічі отримував м'яч у штрафному, але пробивав вище. Ну і як без Вінісіуса. Бразилець прострілював, накручував суперників, виходив на ударні позиції, заробляв на собі жовті.

Куртуа вперше вступив у гру на 21 хвилині. Постріл Карраско після розкішної передачі не став проблемою для конкурента Андрія Луніна. Також "матрацники" ще мали небезпечний кутовий. Проте Сімеоне зазнав серйозної втрати – Рейнілду травмувався і покинув поле на ношах. Ймовірно, сезон для нього завершений. Захисника замінив Хіменес.

Випад Атлетіко ніяк не змінив малюнок гри – Реал тотально домінував, перебуваючи чи не усім складом на чужій половині полі. Та попри нагоди, які ще були у Себальйоса та Бензема, Облак втримав свої ворота сухими до свистка на перерву.

Тиск Реала і подарунок, яким скористаються не одразу

Насправді мало що змінилось після того, як арбітр дав свисток і другий тайм стартував. Реал продовжував домінувати, а Атлетіко шукав шанси на контратаках. Найактивнішим був Вінісіус, який вмикав свою швидкість та мінімум двічі за 10 хвилин проривався у штрафний, створюючи серйозну небезпеку обороні "матрацників".

Найкращий момент Атлетіко мав на 60-й, коли Карраско віддав у центр на Грізманна, а Антуан в дотик пробив – м'яч прокотився у кількох сантиметрах від стійки. Допомогти Мадриду вирішив Анхель Корреа, який відмахнувся від Рюдігера – потужний удар ліктем у груди. Пряма червона!

Ефектна розв'язка на Сантьяго Бернабеу

Анчелотті вирішив освіжити півзахист, випустивши Модріча, Камавінга та Чуамені замість Себальйоса, Крооса та Асенсіо. Вальверде піднявся в атаку. Але попри свіжу кров і чисельну перевагу Реалу було складно пробити потужну оборону візаві. Ба більше, "матрацники" зусиллями Грізманна й Карраско небезпечно відповідали. І досягли бажаного. Подачу Антуана зі стандарту головою ефектно замкнув Хосе Марія Хіменес, який вимушено вийшов у першому таймі.

Проте Реал швидко відігрався. 18-річний Альваро Родрігес, джокер Анчелотті, позбувся опіки візаві та перевів сферу у ворота після передачі Модріча з кутового! Тиск на володіння Облака не зменшувався, але результату це не дало. Нічия. Відставання "бланкос" від Барселони, яка має матч у запасі, становить 7 очок. Атлетіко від каталонців розділяють аж 17 пунктів.

Турнірна таблиця чемпіонату Іспанії