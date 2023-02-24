"Я хотів би проводити з ним час, тому що він любить футбол, так само як, і я. Не думаю, що йому є чому в мене повчитися, чесно, але, проводячи час разом, ми можемо пізнати один одного. Я хотів би знати, наприклад, як він готується до завтрашньої гри. Після гри ми могли б розповісти один одному, як ми її підготували.

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Він мені подобається як людина, він дуже чесний, коли аналізує ігри. Він досяг величезного успіху в команді, і, не забуваймо, велика частина його недавнього успіху пов’язана з тим, що він зумів прищепити ідентичність, менталітет команді", – цитує Анчелотті Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що мадридське дербі заплановане на 25 лютого. Початок матчу о 19:30 за київським часом.

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