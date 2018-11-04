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Саліхаміджич – про можливу відставку Ковача: Не ставте мені дурні питання

14:11 195 Читать на русском
Саліхаміджич – про можливу відставку Ковача: Не ставте мені дурні питання
Ніко Ковач / Reuters

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич емоційно відреагував на запитання про можливий відхід Ковача з тренерського містка мюнхенціві.

"Можливий відхід Ковача? Не ставте мені дурні питання, будь ласка. Зрозуміло, що Баварія продемонструвала не найкращий свій матч. Ми повинні проаналізувати гру Баварії і подумати, як її поліпшити.

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У матчі проти Фрайбурга у нас було 70% володіння м'ячем і 15 кутових, але ми не спромоглись перетворити перевагу у голи", – цитує Саліхаміджич Twitter Bayern & Germany.

Зазначимо, Баварія розійшлась миром із Фрайбургом у рідних стінах в рамках 10-го туру Бундесліги.

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Німеччина10 турАльянц-Арена (Мюнхен)

Баварія - Фрайбург: Субота 03 листопада 2018

Баварія
Матч завершено
1 : 1
Фрайбург
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Теги
Баварія Баварія Баварія - Фрайбург Німеччина Ніко Ковач Ніко Ковач Хасан Саліхаміджич
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