Саліхаміджич – про можливу відставку Ковача: Не ставте мені дурні питання

Спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджич емоційно відреагував на запитання про можливий відхід Ковача з тренерського містка мюнхенціві.

"Можливий відхід Ковача? Не ставте мені дурні питання, будь ласка. Зрозуміло, що Баварія продемонструвала не найкращий свій матч. Ми повинні проаналізувати гру Баварії і подумати, як її поліпшити.

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У матчі проти Фрайбурга у нас було 70% володіння м'ячем і 15 кутових, але ми не спромоглись перетворити перевагу у голи", – цитує Саліхаміджич Twitter Bayern & Germany.

Зазначимо, Баварія розійшлась миром із Фрайбургом у рідних стінах в рамках 10-го туру Бундесліги.

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