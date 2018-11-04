Салихамиджич – о возможной отставке Ковача: Не задавайте мне глупые вопросы

Спортивный директор Баварии Хасан Салихамиджич эмоционально отреагировал на вопрос о возможном уходе Ковача с тренерского мостика мюнхенцев.

"Возможный уход Ковача? Не ставьте мне глупые вопросы, пожалуйста. Понятно, что Бавария продемонстрировала не лучший свой матч. Мы должны проанализировать игру Баварии и подумать, как ее улучшить.

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В матче против Фрайбурга у нас было 70% владения мячом и 15 угловых, но мы не смогли превратить преимущество в голы", – цитирует Салихамиджич Twitter Bayern & Germany.

Отметим, Бавария розошлась миром с Фрайбургом в родных стенах в рамках 10-го тура Бундеслиги.

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