Баварія у вогні: Ковач шукає "крота" і відповідає оригінальним правилом на зухвалість зірок

Баварія стала на шлях хитких перемог, але вони не вирішують кризи у роздягальні. "Футбол 24" розповідає останні інсайди про те, що відбувається всередині мюнхенського гранда.

Як не одне, то інше. То Баварія палала через провальні результати і гру, то тепер знову перемагає (не дуже переконливо навіть для її фанатів), але відчуває проблеми іншого характеру. Видання Bild виступило з новими рапортами щодо ситуації в роздягальні віце-лідера чемпіонату Німеччини. На недавній прес-конференції тріумвірат босів спробував заспокоїти ситуацію в колективі спільною заявою на підтримку наставника Ніко Ковача, заперечивши будь-які проблеми. Та чи дійсно так все гладко на "голлівудському" кораблі?

Баварія поплатилася за самовпевненість – у провалі винен не тільки Ковач

Нові проблеми почались після переможної зустрічі у Вольфсбургу. Здавалось, рахунок 3:1, завершення поганенької серії ігор без результату – все мало б сприяти єдності команди та сприятливій атмосфері. Однак 47-річний хорватський тренер не стерпів неповаги гравців, які опинились у той день на лаві запасних. Ковач дав вказівку деяким виконавцям почати розігріватись. Натомість зірки Баварії проявили відсутність поваги до свого наставника.

Так, Франк Рібері майже не робив ніяких рухів, після чого ліниво впав на газон і просто доволі показово сидів, склавши руки, біля рекламного щита. Жером Боатенг також оригінально виконував розігрів – лежачи на газоні. У відповідь на таку поведінку Ніко запровадив нове цікаве правило.

Відтепер перед початком матчу розігріватись повинні усі футболісти, а не тільки ті, які повинні вийти в основі. Ще один важливий момент: коли автобус Баварії прибуватиме на стадіон, з нього мають вийти усі виконавці. Раніше деякі запасні надовго залишались всередині, сидячи у своїх телефонах чи граючи на Нінтендо у Mario Kart.

Водночас це правило у зустрічі проти Майнца вже встиг порушити один з головних бунтарів Хамес Родрігес. Орендований у Реала колумбієць, який залюбки повернувся б у Мадрид або розглянув актуальні пропозиції Ювентуса та клубів АПЛ, залишився у роздягальні. Баварія збирається викупити атакувального півзахисника влітку 2019-го року за 42 млн євро, але Хамес та його агент Жорже Мендеш хочуть ще до кінця 2018-го сісти за стіл непростих переговорів.

Ковач не збирається потурати вседозволеності своїх підопічних. На останньому тренуванні перед матчем з Фрайбургом наставник вирішив пошукати "крота" в команді. Він обурився, що хтось виносить сміття з роздягальні у ЗМІ та відверто запитав гравців, чому вони таким займаються. Крім цього, вже не вперше хорватський тренер не розкрив стартовий склад на найближчу гру. Ніко побоюється, що інформація про основу стане черговим витоком і передчасно опиниться у пресі, як це ставалось раніше.

Мюнхенський суперклуб вже давно аж настільки не мучив своєю грою себе і фанів. Навіть при Карло Анчелотті так погано не було. Зрештою, і самі зірки клубу та керівництво в особі Роббена та Саліхаміджича визнають це і не можуть пояснити слабкої ігрової форми. З іншого боку команда давно не купувала топ-гравців і виглядає значно більш зношеним і зістареним механізмом, ніж було при попередніх тренерах. Тож підтримку босами дій Ковача можна зрозуміти.

В останньому кубковому поєдинку проти команди 4-ї ліги Баварія ледь не осоромилась. Мінімальна перемога проти такого суперника не може влаштовувати і тривожить вболівальників "ФК Голлівуд" за тиждень до центральної події осені. Німецький Класікер, виїзд у Дортмунд до місцевої Борусії, яка наразі лідирує в Бундеслізі, буде справжнім тестом для команди Ковача. Він покаже, чи серія з 4-х непереконливих перемог поспіль була початком відродження, чи це просто вдалий збіг обставин, викликаним слабкістю опонентів.