Баварія видалила фотографію, на якій гравець вбрався у арабського терориста

Футболісти Баварії святкували Хелловін в чудернацьких костюмах.

Баварія у своєму Твіттері опублікувала фотографію, на якій зображені гравці мюнхенців у різноманітних костюмах. Зокрема, футболісти вдягнулись у костюми зомбі, скелетів, ляльки Біллі із фільму Пила. Один із гравців вдягнув арабський національний костюм і окуляри. Окрім цього, він тримав коробку із написом "Небезпечно".

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В коментарях під публікацією клуб відразу звинуватили в зображені мусульман у вигляді терористів. Баварія майже відразу видалила світлину, однак встигла отримати шквал критики на свою адресу. Як виявилось, "терористом" виявився Рафінья, який вже встиг вибачитись за цей вчинок.