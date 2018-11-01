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Баварія видалила фотографію, на якій гравець вбрався у арабського терориста

17:25 401 Читать на русском
Баварія видалила фотографію, на якій гравець вбрався у арабського терориста
Футболісти Баварії / Твіттер мюнхенців

Футболісти Баварії святкували Хелловін в чудернацьких костюмах.

Баварія у своєму Твіттері опублікувала фотографію, на якій зображені гравці мюнхенців у різноманітних костюмах. Зокрема, футболісти вдягнулись у костюми зомбі, скелетів, ляльки Біллі із фільму Пила. Один із гравців вдягнув арабський національний костюм і окуляри. Окрім цього, він тримав коробку із написом "Небезпечно".

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В коментарях під публікацією клуб відразу звинуватили в зображені мусульман у вигляді терористів. Баварія майже відразу видалила світлину, однак встигла отримати шквал критики на свою адресу. Як виявилось, "терористом" виявився Рафінья, який вже встиг вибачитись за цей вчинок.

Теги
Рафінья Рафінья Баварія Баварія Німеччина
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