Баварія вдома втратила очки з Фрайбургом, Борусія Д перемогла Вольфсбург: 10-й тур Бундесліги, матчі суботи

В матчах 10-го туру німецької Бундесліги Фрайбург створив сенсацію у Мюнхені, Хоффенхайм познущвся над Байєром, Борусія зберегла лідерство, а Нюрнберг врятувався у Аугсбурзі.

Дортмундська Борусія відкатала непростий виїзд до Вольфсбурга, де провела досить рівний перший тайм та не дуже впевнений другий. Втім, вирвати три очки команді Люсьєна Фавра вдалося саме за рахунок вдалого початку: на 27-й хвилині Марко Ройс головою замкнув скидку Делані на дальню штангу – 0:1. Даний гол, як виявилося, був останнім у зустрічі.

Баварія вдома провела ще більш важкий матч проти Фрайбурга, якому вдавалося тримати рахунок нічийним до 80-ї хвилини. Серж Гнабрі таки зміг вивести мюнхенців уперед після прекрасного індивідуального проходу, але на 89-й хвилині Фрайбург зміг відігратися – це Хьолер замкнув передачу з лівого флангу й відібрав очки у Баварії.

В інших поєдинках Хоффенхайм розгромив Байєр з рахунком 1:4, а Нюрнберг врятував нічию в Аугсбурзі, забивши другий гол на 88-й хвилині.

Таким чином, Борусія набрала 24 очки та відірвалася від другої Баварії на чотири залікові пункти. Хоффенхайм має у активі 16 очок та йде шостим, Аугсбург та Фрайбург йдуть на 9-10 місці з 13 очками, а прямо за ними розташувалися Вольфсбург, Байєр Шальке та Нюрнберг з 12, 11 та 10 очками відповідно.

Чемпіонат Німеччини, 10-й тур

Вольфсбург – Борусія Д – 0:1

Голи: Ройс, 27

Баварія – Фрайбург – 1:1

Голи: Гнабрі, 80 – Хьолер, 89

Байєр – Хоффенхайм – 1:4

Голи: Бельарабі, 30 – Нельсон, 19, Жоелінтон, 34, 73, Гріфо, 49 (пен)

Аугсбург – Нюрнберг – 2:2

Голи: Фіннбогасон, 11, Шмід, 59 – Фукс, 54, Мюль, 88

Герта – РБ Лейпциг – початок о 19:30