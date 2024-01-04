У четвер, 4 січня, відбудеться матч 3-го раунду Кубка Англії між Крістал Пелас і Евертоном. На передматчевій прес-конференції у наставника "ірисок" Шона Дайча запитали, чи бачить він себе тренером у віці Роя Ходжсона, якому зараз 76 років. "Ні, абсолютно ні! Щоразу, коли я його зустрічаю, то ставлю одне й те саме запитання: "Що ти тут робиш?"

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Також Дайч дав зрозуміти, що не збирається "зливати" матч Кубка Англії. "Реальність станом на сьогоднішній день така, що АПЛ є для нас пріоритетом. Проте це не означає, що я не поважаю такий турнір, як Кубок Англії. Хочу, щоб мої гравці це розуміли. Я створюю команду з менталітетом переможця.

Наші останні поразки? Рівень гри був хорошим, але травми і дискваліфікації зробили свою справу, і графік матчів позначився на нас. Це очевидно. Але я не збираюся сидіти тут і скиглити через це – всі команди перебувають в однакових умовах", – цитує Дайча ВВС.

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