Челсі втримав перемогу над Лутоном у поєдинку 19-го туру АПЛ без Михайла Мудрика, а Евертон Миколенка був розбитий Вулверхемптоном, за який грає інший українець – Макс Кілман.

Мудрик вперше з травня не вийшов на поле у складі Челсі, потрапивши до заявки команди, – Почеттіно вирішив не ризикувати українцем після пошкодження в попередній грі. Фанати лондонців звинуватили аргентинського фахівця у дивних рішеннях.

Челсі пережив пекло проти Лутона в матчі АПЛ – Палмер зробив 3 голи, але супернику дали шанс на божевільний камбек

Поєдинок пропустив і Рахім Стерлінг, у якого не було травми – англієць мав провальну реалізацію в матчі з Вулверхемптоном. Героєм зустрічі став Коул Палмер, який оформив дубль у ворота Лутона, ще й відзначився асистом. В матчі зіграли також Армандо Броя та Ноні Мадуеке – гравці, яких лондонці планують відпустити вже у січні.

А от Миколенко з Евертоном були розбиті Вулверхемптоном. Українець не завжди встигав накривати суперників, але це було наслідком помилок його одноклубників. "Вовки" здобули перемогу з рахунком 3:0, а один із м'ячів забив Макс Кілман, який навіть має паспорт України. Проте, натуралізувати його не вдалось через те, що свого часу Кілман був заграний за футзальну збірну Англії.

Вулверхемптон ефектно розтрощив Евертон – Миколенко доклався до 3 м'ячів у матчі АПЛ, українець забив переможний гол