Дівчина 24-річного гравця перебуває в лікарні через важку хворобу. Вона втратила один або ва органи в наслідок операції. Дуайт Макнілл поводився, як справжній чоловік й не залишав без підтримки Меган Шарплі.

"За таке з Мудриком – садити на 20 років": Челсі відпускає несподіваного героя, фаворит Реброва постояв за українців

Як повідомляє The Sun, вінгер Евертона не відходив від ліжка дівчини й спав у лікарні. Він відлучався з медичного закладу лише на тренування та матчі своєї команди.

"Дуайт, ти тримав мене за руку кожного разу, коли приходили погані новини, ти нагадував мені, яка я сильна і що все буде добре. Ти одягав мене, мив, носив мене, годував, ти робив мені ін'єкції, ти виконував усі свої зобов'язання, підтримуючи мене, і ніколи не скаржився", – написала дівчина в інстаграмі.

Нагадаємо, Дуайт Макнілл приєднався до Евертона у 2022 році. Загалом англієць зіграв за "ірисок" в 59 матчах, в яких забив дев'ять голів та віддав вісім асистів.

Вулверхемптон ефектно розтрощив Евертон – Миколенко доклався до 3 м'ячів у матчі АПЛ, українець забив переможний гол