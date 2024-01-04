В четверг, 4 января, состоится матч 3-го раунда Кубка Англии между Кристал Пэлас и Эвертоном. На предматчевой пресс-конференции у наставника "ирисок" Шона Дайча спросили, видит ли он себя тренером в возрасте Роя Ходжсона, которому сейчас 76 лет. "Нет, совершенно нет! Каждый раз, когда я его встречаю, то задаю один и тот же вопрос: "Что ты здесь делаешь?"

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Также Дайч дал понять, что не собирается "сливать" матч Кубка Англии. "Реальность по состоянию на сегодняшний день такова, что АПЛ является для нас приоритетом. Но это не значит, что я не уважаю такой турнир, как Кубок Англии. Хочу, чтобы мои игроки это понимали. Я создаю команду с менталитетом победителя.

Наши последние поражения? Уровень игры был хорошим, но травмы и дисквалификации сделали своё дело, и график матчей сказался на нас. Это очевидно. Но я не собираюсь сидеть здесь и ныть об этом – все команды находятся в одинаковых условиях", – цитирует Дайча ВВС.

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