Шевчук: В Десни підібрана велика група з досвідчених гравців

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився своїми думками щодо кадрових змін в складі Олімпіка, а також розповів про наступного суперника донеччан.

"Антон Шиндер покинув нашу команду з обопільної згоди сторін, таке буває у футболі. Ми вдячні йому за співпрацю і бажаємо подальших успіхів.

Шевчук: Намагаюсь будувати гру Олімпіка в схожому стилі зі збірною України

Що стосується Рінара Валєєва, то це досвідчений гравець. Він був вільним агентом і зарекомендував себе в тренувальному процесі. Досвідчений футболіст, агресивний, з хорошою технікою і розумінням гри. Нас чекають важливі матчі, тому нам необхідно було таке посилення.

У Десні підібрана велика група досвідчених гравців. Вони дуже добре попрацювали на трансферному ринку, у них є практично два склади і висока конкуренція. У команди досвідчений тренер.

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Десна завжди грає в своєму стилі, у них є свій малюнок. Переважно вони грають за схемою 4-2-3-1, тільки проти грандів переходять на 5-3-2. Я подивився велика кількість матчів, знаю якості багатьох гравців", – наводить слова Шевчука офіційний сайт Олімпіка.