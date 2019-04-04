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Шевчук: У Десны подобрана большая группа из опытных игроков

11:32 16 Читати українською
Шевчук: У Десны подобрана большая группа из опытных игроков
Вячеслав Шевчук / фото: ФК Олимпик

Главный тренер Олимпика Вячеслав Шевчук поделился своими мыслями относительно кадровых изменений в составе Олимпика, а также рассказал о следующем сопернике дончан.

 

"Антон Шиндер покинул нашу команду по обоюдному согласию сторон, такое бывает в футболе. Мы благодарны ему за сотрудничество и желаем дальнейших успехов.

Шевчук: Стараюсь строить игру Олимпика в похожем стиле со сборной Украины

Что касается Ринара Валеева, то это опытный игрок. Он был свободным агентом и зарекомендовал себя в тренировочном процессе. Опытный футболист, агрессивный, с хорошей техникой и пониманием игры. Нас ждут важные матчи, поэтому нам необходимо было такое усиление.

В Десне подобранна большая группа опытных игроков. Они очень хорошо поработали на трансферном рынке, у них есть практически два состава и высокая конкуренция. У команды опытный тренер.

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Десна всегда играет в своем стиле, у них есть свой рисунок. В основном они играют по схеме 4-2-3-1, только против грандов переходят на 5-3-2. Я посмотрел большое количество матчей, знаю качества многих игроков", – приводит слова Шевчука официальный сайт Олимпика.

Теги
Англия Олимпик Олимпик Десна Десна Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Олимпик - Десна
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