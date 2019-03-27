Шахтар у спарингу легко розгромив Олімпік – голи зимових новачків, травма лідера та ігрова практика для збірників

Шахтар у товариському матчі не залишив шансів Олімпіку, забивши у ворота суперника чотири "сухих" м'ячі.

Товариський матч

Шахтар – Олімпік – 4:0

Голи: Фернандо Педро, 45, Велінгтон Нем, 54, Тете, 69, Маркос Антоніо, 90

Перша половина, яка пройшла за невеликої переваги Шахтаря, заврешилася перемогою підопічних Паулу Фонсеки завдяки голу Фернандо Педро, який скористався пасом Тайсона.

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На початку другого тайму Велінгтон Нем подвоїв перевагу "гірників". Бразилець після довгої передачі партнера одним дотиком перекинув м'яч через голкіпера Олімпіка.

Невдовзі ушкодження зазнав Ісмаїлі. Тренерський штаб не став ризикувати здоров'ям основного лівого захисника і відразу ж замінив його. Цікаво, що Маркіньйос Сіпріано, який з'явився замість Ісмаїлі, одразу ж отримав жовту картку за те, що не за правилами вийшов на поле.

На 68-й хвилині на заміну вийшов зимовий новачок "помаранчево-чорних" Тете, який ледь не першим дотиком до м'яча зроби рахунок розгромним. Маркос Антоніо перед самісіньким фінальним свистком встановив остаточний рахунок – 4:0.

Варто зауважити, що Паулу Фонсека дав можливість зіграти в цьому матчі Тарасу Степаненку та Сергію Болбату, які не грали в поєдинку збірної України з Люксембургом.

Наразі Шахтар продовжує очолювати турнірну таблицю УПЛ, маючи 57 очок. Олімпік у першій частині сезону здобув 20 залікових пунктів і не потрапив у першу шістку.