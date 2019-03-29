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Олімпік та Шиндер розірвали контракт

17:59 261 Читать на русском
Олімпік та Шиндер розірвали контракт
Антон Шиндер / ФК Олімпік

Нападник Антон Шиндер залишився без клубу.

Донецький клуб та нападник Антон Шиндер вирішили припинити співпрацю. Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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Нагадаємо, Шиндер приєднався до олімпійців у жовтні минулого року. За цей час нападник провів за команду 10 матчів та одного разу відзначився у воротах суперника.

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До слова, раніше 31-річний форвард виступав за угорську Кішварду, російський Амкар, Ворсклу, Шахтар, Таврію та ще низку українських та зарубіжних клубів.

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Трансфери Антон Шиндер Антон Шиндер Олімпік Олімпік Трансфери чемпіонату України
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