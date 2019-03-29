Олімпік та Шиндер розірвали контракт

Нападник Антон Шиндер залишився без клубу.

Донецький клуб та нападник Антон Шиндер вирішили припинити співпрацю. Контракт було розірвано за обопільною згодою сторін, повідомляє офіційний сайт Олімпіка.

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Нагадаємо, Шиндер приєднався до олімпійців у жовтні минулого року. За цей час нападник провів за команду 10 матчів та одного разу відзначився у воротах суперника.

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До слова, раніше 31-річний форвард виступав за угорську Кішварду, російський Амкар, Ворсклу, Шахтар, Таврію та ще низку українських та зарубіжних клубів.