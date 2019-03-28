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Шевчук: Намагаюсь будувати гру Олімпіка в схожому стилі зі збірною України

10:47 107 Читать на русском
Шевчук: Намагаюсь будувати гру Олімпіка в схожому стилі зі збірною України
В'ячеслав Шевчук / фото: ФК Олімпік

Головний тренер Олімпіка В'ячеслав Шевчук поділився враженнями від гри національної збірної в матчах відбору до Євро-2020.

"Те, що у Шевченка і його тренерського штабу є своя філософія і своє бачення гри відчувалося ще з першого матчу. Зараз команда діє більш злагоджено, організовано. З Португалією мені сподобалася організація гри України.

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Думаю, що тренерський штаб планував починати оборону трохи вище центру поля. Збірна Португалії – команда високого рівня, яка змусила нашу команду грати трохи нижче.

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У матчі з Португалією були дуже класні відрізки, коли ми контролювали м'яч, використовували пресинг в середині поля і чинили тиск. Ця філософія гри мені так само подобається, і я намагаюся будувати гру своєї команди в схожому стилі", – поділився Шевчук в інтерв'ю Football.ua.

Теги
Україна Україна Олімпік Олімпік Збірна України В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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