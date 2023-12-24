"Моряків" покинув один із керівників. Володимир Генінсон вирішив відійти від справ в одеському клубі.

"У грудні 2021-го ми приймали фарм-клуб, а до кінця року, за якісь три тижні створили амбітний проект з новим старим тренером та новими обличчями.

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7 лютого 2022-го мали повернути футбол Одесі. 25 тисяч квитків на гру з Маріуполем продано за декілька днів, проте клята війна зламала всі плани. Літо 2022-го... Знову за три тижні перезбираємо команду. Але умови інші, світ змінився.... Вийшло не так, як ми хотіли. Команда закінчує перше коло внизу турнірної таблиці.

Зимова перерва – вдала трансферна кампанія, потужна тренерська робота: Чорноморець у другому колі по грі та набраних очках – одна з найкращих команд ліги. Передивіться матчі з Шахтарем, Кривбасом, Динамо. У підсумку – ми в десятці. Хоча в нас майже ніхто не вірив.

Літо 2023-го... Знову важка робота по збору боєздатної команди в умовах воєнного стану. Вдається підсилити команду шляхом сильних вільних агентів. Чорноморець у першій половині першого кола постійно веде боротьбу за топ-3. Так, далеко не найдовша лава запасних та інші обставини не дали закріпитися у групі лідерів, але до зимової перерви ми підходимо з високо піднятою головою та в якості півфіналістів Кубка України.

За два роки 4 рази перезбирали, навіть перезапускали команду. 27 нових гравців, 15 легіонерів, 68 офіційних пропозицій, 172 відібраних гравці, понад 500 проаналізованих футболістів. А скільки годин недосипу?" – цитує Генінсона "ТаТоТаке".

Нагадаємо, на зимову паузу Чорноморець пішов на восьмій сходинці турнірної таблиці, набравши 22 очки (і має гру в запасі).

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