Володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко не матиме конкурентів у боротьбі за пост очільника українського футболу.

У середу, 27 грудня, у Будинку футболу відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та кворуму позачергового XXVI Конгресу УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.

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Комісією було встановлено, що всі постійні члени УАФ, які мають право висунення кандидатів на посаду президента УАФ, надали протоколи засідань своїх керівних органів. В усіх протоколах на посаду президента УАФ висунуто кандидатуру Андрія Шевченка, який, як наслідок, став єдиним претендентом на заміну Андрію Павелку.

Робоча група дійшла висновку, що кандидатура Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим Статутом УАФ для кандидатів на обрання президентом УАФ. Також від кандидата згідно Статуту отримана письмова згода на участь у виборах президента УАФ.

За рішенням Виконавчого комітету Української асоціації футболу позачерговий XXVI Конгрес УАФ пройде 25 січня 2024 року в Будинку футболу.

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