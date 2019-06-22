Шевченко та ще 4 гравці, які зіпсували свою кар'єру переходом в інший клуб

Коли одне неправильне рішення здатне зламати твою кар'єру. У цьому переконались одразу декілька гравців світового класу.

Фернандо Торрес завершує кар'єру. Останні декілька сезонів 35-річний нападник був лише блідою тінню самого себе часів Ліверпуля та першого періоду в Атлетіко. Скандальний перехід у Челсі в 2011 році став початком кінця для бомбардира, який з грізного на всю Європу форварда з часом перетворився на справжнє посміховисько, не забиваючи з вбивчих позицій.

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Озираючись назад, можна сказати, що рішення продовжити кар'єру в Челсі – однозначна помилка Торреса. Проте іспанець – не єдиний гравець світового класу, який помилився, змінивши клуб. Що ж, це логічно, адже футболістам, як і іншим людям, інколи властиво помилятись. Британське видання FourFourTwo пригадало ще декілька подібних випадків.

1. Алексіс Санчес (Арсенал ⇒ Манчестер Юнайтед)

Найсвіжіший трансфер із даної підбірки. У січні 2018-го чилієць змінив Арсенал на Манчестер Юнайтед, перейшовши у команду тоді ще Жозе Моурінью. Якщо в Лондоні Алексіс не забивав менше 10-ти голів за сезон в АПЛ, то у складі манкуніанців форвард спромігся лише на 3 влучні удари у 32-х поєдинках чемпіонату. Сором, як для гравця такого статусу.

Таке враження, що в МЮ грає зовсім інша людина. Немає ні тої вражаючої взаємодії з партнерами, ні результативності, нічого. Зараз Алексіс став мішенню для глузувань вболівальників та опонентів. Можливо, манкуніанці і раді позбутися 30-річного форварда, але потенційних покупців (яких, до речі, достатньо), відлякує його гігантська зарплатня.

Санчес у Манчестер Юнайтед отримує близько 500 тисяч фунтів на тиждень, що є одним з найвищих показників в АПЛ. На думку спадає лише одне питання – за що?

2. Енді Керрол (Ньюкасл ⇒ Ліверпуль)

Гренадер підписав контракт з Ліверпулем в останній день зимового трансферного вікна 2011 року. Той день був справді божевільним – Фернандо Торрес покинув Мерсисайд та перейшов у Челсі, а на зміну йому "червоні" підписали ще й Луїса Суареса. Якщо уругваєць заграв на Енфілді, то Керрол став провалом.

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Як пізніше заявляв сам форвард, він не хотів покидати Ньюкасл, проте керівництво "сорок" спокусилось на 30 млн фунтів, які запропонував Ліверпуль. Кар'єра Керрола на Енфілді не склалась, адже форвард більше лікувався, ніж грав. В підсумку влітку 2012-го нападник вирушив у оренду в Вест Хем, який через рік і викупив височенного форварда.

До переходу в Ліверпуль кар'єра Керрола складалась куди краще. Зараз нападник знову шукатиме новий клуб – Вест Хем оголосив, що не буде продовжувати угоду з форвардом.

3. Робінью (Реал ⇒ Манчестер Сіті)

Бразилець став першим топ-трансфером шейхів у англійському клубі. "Містяни" у 2008 році виклали за Робінью 32,5 млн фунтів – на той момент це був найдорожчий трансфер в історії клубу.

Розпочав екс-зірка Реала начебто непогано. У дебютному сезоні в Англії Робінью забив 14 голів у 31 поєдинку, проте далі справи пішли гірше. Часткову роль зіграв і важкий характер бразильця – форвард вирішив, що в Англії надто холодно та мокро. В підсумку Робінью провів у футболці "містян" лише півтора сезону – спочатку його віддали у оренду в Сантос, а потім продали в Мілан. В жодному із наступних клубів форвард вже не вийшов на свій високий рівень.

4. Андрій Шевченко (Мілан ⇒ Челсі)

В цьому випадку українські вболівальники добре все пам'ятають. Кумир вболівальників Мілана, володар "Золотого м'яча" Андрій Шевченко у пошуках нового виклику вирішив перебратись до Челсі після історичного для України ЧС-2006. "Россонері" отримали за свого найкращого бомбардира близько 35 млн фунтів.

У Лондоні в найкращого гравця незалежної України відверто не склалося. Причин багато – як важка адаптація на туманному Альбіоні, так і травми. Подейкували також про не найкращі відносини Шевченка із Жозе Моурінью. Втім, все це – лірика, яка вже не має жодного значення. За 2 роки в Челсі Шева забив лише 9 голів – мізер, порівняно із показниками в Динамо та Мілані.

5. Кака (Мілан ⇒ Реал)

Історія, яка дуже схожа на випадок із Шевченком. Бразилець був одним із лідерів Мілана, у складі якого грав у двох фіналах ЛЧ. Саме Кака став останнім володарем "Золотого м'яча" перед десятиліттям домінування Мессі та Роналду. Влітку 2009 року Реал виклав за плеймейкера 68 млн євро.

Втім, у Мадриді Кака вже не відігравав такої ролі в команді, як це було в Італії. Бразилець опинився в тіні Кріштіану Роналду, який прийшов у Реал практично одночасно з Кака. Кар'єру хавбеку в Іспанії зіпсували і травми, деякі з яких залишали Кака поза грою на декілька місяців.

У 2014-му бразилець повернувся у Мілан, проте провів у своїй колишній команді лише рік, після чого перебрався за океан.

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