Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу

Захисник київського Динамо Віталій Миколенко може перебратися у Мілан. Тренер-асистент збірної України Мауро Тассотті, який у складі "россонері" виграв 3 Кубки/Ліги чемпіонів, оцінив його ігрові якості та перспективи в Кальчо.

Шевченко порадив Миколенка в Мілан. Італійські ЗМІ вибухнули інформацією про те, що італійський гранд, який все ніяк не може повернути собі колишньої величі, зацікавився опцією придбання 19-річного динамівця – відкриття сезону 2018/19. Головний тренер збірної України пройшов той же шлях наприкінці 90-х. Цікаво, що Шева перебрався на Сан-Сіро у рік народження Миколенка – 1999-й. La Gazzetta dello Sport відзначає, що Віталій одного віку з основним кіпером Мілана Джіджі Доннаруммою, якого орієнтовно за 60 мільйонів євро прагне переманити ПСЖ.

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Паоло Мальдіні отримав цінну пораду від Шевченка – свого великого товариша і колишнього партнера по "россонері". Подейкують, позитивна оцінка Андрія Миколайовича вплинула на бажання Селтіка підписати Шведа. Тепер буде схожа ситуація? Як мінімум, вважає Gazzetta, Мілан піддасть подальшому аналізові перспективи Миколенка в Серії А. За 32 матчі сезону 2018/19 Віталій забив у Динамо 1 гол та віддав 5 асистів. Уже відіграв 5 матчів за національну збірну України, де фактично став незамінним – через це пропустив золотий для його партнерів Чемпіонат світу-2019 U-20.

Milan, Sheva chiama Maldini e gli consiglia Mykolenko: il giovane terzino sarà oggetto di ulteriori valutazioni https://t.co/zzK9GR3vrT — MilanNews.it (@MilanNewsit) 19 червня 2019 р.

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ЗМІ, наближені до Мілана, вважають, що у цього гравця є всі дані, щоб "стати великим". Лівий захисник Динамо є значним талантом, за оцінками провідних оглядачів молодіжного футболу. Milannews24 пише, що Миколенко вже незабаром постане перед нами в ролі головного героя в інших куточках Європи: "На нього існує численний попит великих клубів Європи. Серед цих можливостей і Мілан. На зустрічі в Casa Milan усі говорили про цього флангового захисника, чиїм представником виступив Даніеле Пірайно.

Ринок часто роздуває вартість молодих талантів до фантастичних розмірів, але схоже – це не стосується Миколенка. Працелюбний гравець з великим бажанням вдосконалюватися щодня. Ціна його трансферу не перебільшена, навпаки. Від 6 до 7 мільйонів євро за столом перемовин може бути достатньо. А коли гравця рекомендує Шевченко, важко це проігнорувати. З раннього віку він показував щось більше: швидкий, надійний у прикритті та завжди присутній в атакувальній фазі. За короткий період його ціна значно виросте. Бобан і Мальдіні вже на гарячій стадії.

Mykolenko, il terzino che piace alle big ma è ad un passo dal Milan: il profilo https://t.co/4qU7dLgx9B — Milan News 24 (@Milannews24_com) 19 червня 2019 р.

Миколенко спокушає Мілан. Український талант декілька сезонів тому заявив після матчу на молодіжному рівні, що його великою мрією є грати за топ-клуб в Італії. Можливо, саме зараз настав час піти стопами кумира, царя россонері. Відповідь дізнаємося незабаром, але Мілан налаштований серйозно", – пише Маттео Ріварола. В іншій статті він відзначає, що літній трансферний бюджет Мілана встановлений на рівні 80 мільйонів євро.

Помічник Шевченка у збірній України, 5-разовий володар Скудетто Мауро Тассотті також висловив свою думку щодо перспектив Миколенка. В інтерв'ю Planeta Milan колишній правий захисник і тренер "россонері" назвав динамівця дуже цікавим молодим хлопцем: "Почав грати за Динамо минулого року, і відтоді вже не покидав головну команду. Це футболіст у процесі розвитку, тому його роль на полі не до кінця визначена: він спокійно може зіграти центрального захисника або лівого терціно.

Наразі ми з Шевченком використовуємо його на фланзі оборони. Однак на мою думку, він володіє відмінними якостями, щоб виконувати роль центрбека у системі з трьома захисниками. Велика різниця – ось так почати грати у чемпіонаті Італії, такій команді, як Мілан. Утім це дуже цікавий варіант перспективного молодого хлопця, в якого є відмінні можливості для прогресу. Зараз я не думаю, що він готовий до Мілана.

Це 20-річний хлопчина. Особисто мені було б дуже приємно бачити, як він грає в Італії, тому що це дозволить йому рости і розвиватися швидше. Італійська ліга зовсім відрізняється від української, де дуже мало матчів високого змагального рівня. Якщо не грати у постійному вимогливому режимі, буде важко рости".

У схожому дусі висловився інший член тренерського штабу збірної України, аналітик Андреа Мальдера: "Миколенко здивував нас. Це молодий, цікавий і перспективний хлопець. Лівий захисник у схемі з 4-ма оборонцями. Він кращий, коли команда не володіє м'ячем. Не гравець основного складу, але дуже добра інвестиція на майбутнє".

З мінусів переходу відзначимо актуальну неспокійну ситуацію в Мілан. Через необачну фінансову політику "россонері" готові відмовитися від участі в Лізі Європи 2019/20 в обмін на шанс отримати від УЄФА додатковий рік на збалансування бюджету. Команду повинен очолити Марко Джампаоло, який привів скромну Сампдорію до 9-го місця в Серії А. Мета клубу одна – нарешті повернутися до Ліги чемпіонів, тому участь у другому за класом єврокубку може тільки відволікати від основного.

Отримавши 80-мільйонний бюджет і проблеми з фінансовим фейр-плей, особливо не розгуляєшся. Форвард збірної Хорватії Крамаріч, турецький центрбек Штутгарта Озан Кабак, боснійський півзахисник Раде Круніч, італійський та французький хавбеки Стефано Сенсі та Жордан Верету, хорватський захисник Деян Ловрен, уругвайський опорник Лукас Торрейра є найбільш згадуваними іменами в контексті підсилення, але зрозуміло, що підписати вдасться далеко не всіх з цього списку.

А ще у Віталія вистачатиме конкурентів – дуже малоймовірно, що він прийде на роль гравця основи. У центрі захисту людей достатньо, хоча не всі вони бездоганні: Романьйолі, Кальдара, Мусаккіо, Сапата. Ліворуч? Якщо гравець збірної Швейцарії Рікардо Родрігес не викликає питань, то його заступники повинні піти після першого ж сезону на Сан-Сіро. Екс-захисник Дніпра Іван Стрініч та Давід Лаксальт не впоралися зі своїм завданням. Очікували, що на зміну їм прийде гравець збірної Португалії Маріо Руй, але після розмови Шевченка з Мальдіні та Бобаном ситуація може розвернутися вбік більш універсального і перспективного Миколенка.

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