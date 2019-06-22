Шевченко и еще 4 игрока, которые испортили свою карьеру переходом в другой клуб

Когда одно неправильное решение способно сломать твою карьеру. В этом убедились сразу несколько игроков мирового класса.

Фернандо Торрес завершает карьеру. Последние несколько сезонов 35-летний нападающий был лишь бледной тенью самого себя времен Ливерпуля и первого периода в Атлетико. Скандальный переход в Челси в 2011 году стал началом конца для бомбардира, который с грозного на всю Европу форварда со временем превратился в настоящее посмешище, не забивая с убийственных позиций.

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Оглядываясь назад, можно сказать, что решение продолжить карьеру в Челси – однозначная ошибка Торреса. Однако испанец – не единственный игрок мирового класса, который ошибся, сменив клуб. Что ж, это логично, ведь футболистам, как и другим людям, иногда свойственно ошибаться. Британское издание FourFourTwo вспомнило еще несколько подобных случаев.

1. Алексис Санчес (Арсенал ⇒ Манчестер Юнайтед)

Самый свежий трансфер из данной подборки. В январе 2018-го чилиец сменил Арсенал на Манчестер Юнайтед, перейдя в команду тогда еще Жозе Моуринью. Если в Лондоне Алексис не забивал меньше 10-ти голов за сезон в АПЛ, то в составе манкунианцев форвард отметился лишь 3-мя результативными ударами в 32-х поединках чемпионата. Позор, как для игрока такого статуса.

Такое впечатление, что в МЮ играет совсем другой человек. Нет ни того впечатляющей взаимодействия с партнерами, ни результативности, ничего. Сейчас Алексис стал мишенью для насмешек болельщиков и оппонентов. Возможно, манкунианцы и рады избавиться от 30-летнего форварда, но потенциальных покупателей (которых, кстати, достаточно), отпугивает его гигантская зарплата.

Санчес в Манчестер Юнайтед получает около 500 тысяч фунтов в неделю, что является одним из самых высоких показателей в АПЛ. На ум приходит только один вопрос – за что?

2. Энди Кэрролл (Ньюкасл ⇒ Ливерпуль)

Гренадер подписал контракт с Ливерпулем в последний день зимнего трансферного окна 2011 года. Тот день был действительно сумасшедшим – Фернандо Торрес покинул Мерсисайд и перешел в Челси, а на смену ему "красные" подписали еще и Луиса Суареса. Если уругваец заиграл на Энфилде, то Кэрролл стал провалом.

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Как позже заявлял сам форвард, он не хотел покидать Ньюкасл, однако руководство "сорок" соблазнилось на 30 млн фунтов, которые предложил Ливерпуль. Карьера Кэрролла на Энфилде не сложилась, ведь форвард больше лечился, чем играл. В итоге летом 2012-го нападающий отправился в аренду в Вест Хэм, который через год и выкупил высоченного форварда.

До перехода в Ливерпуль карьера Кэрролла развиваласькуда лучше. Сейчас нападающий снова будет искать новый клуб – Вест Хэм объявил, что не будет продлевать соглашение с форвардом.

3. Робиньо (Реал ⇒ Манчестер Сити)

Бразилец стал первым топ-трансфером шейхов в английском клубе. "Горожане" в 2008 году выложили за Робинью 32,5 млн фунтов – на тот момент это был самый дорогой трансфер в истории клуба.

Начал экс-звезда Реала вроде бы неплохо. В дебютном сезоне в Англии Робиньо забил 14 голов в 31 поединке, однако дальше дела пошли хуже. Частичную роль сыграл и тяжелый характер бразильца – форвард решил, что в Англии слишком холодно и мокро. В итоге Робиньо провел в футболке "горожан" всего полтора сезона – сначала его отдали в аренду в Сантос, а затем продали в Милан. В одном из следующих клубов форвард уже не вышел на свой высокий уровень.

4. Андрей Шевченко (Милан ⇒ Челси)

В этом случае украинские болельщики хорошо все помнят. Кумир болельщиков Милана, обладатель "Золотого мяча" Андрей Шевченко в поисках нового вызова решил перебраться в Челси после исторического для Украины ЧМ-2006. "Россонери" получили за своего лучшего бомбардира около 35 млн фунтов.

В Лондоне у лучшего игрока независимой Украины откровенно не сложилось. Причин много – как тяжелая адаптация на туманном Альбионе, так и травмы. Поговаривали также о не лучших отношениях Шевченко с Жозе Моуринью. Впрочем, все это – лирика, которая уже не имеет никакого значения. За 2 года в Челси Шева забил лишь 9 голов – мизер по сравнению с показателями в Динамо и Милане.

5. Кака (Милан ⇒ Реал)

История, которая очень похожа на случай с Шевченко. Бразилец был одним из лидеров Милана, в составе которого играл в двух финалах ЛЧ. Именно Кака стал последним обладателем "Золотого мяча" перед десятилетием доминирования Месси и Роналду. Летом 2009 года Реал выложил за плеймейкера 68 млн евро.

Впрочем, в Мадриде Кака уже не играл такой роли в команде, как это было в Италии. Бразилец оказался в тени Криштиану Роналду, который пришел в Реал практически одновременно с Кака. Карьеру хавбеку в Испании испортили и травмы, некоторые из которых оставляли Кака вне игры на несколько месяцев.

В 2014-м бразилец вернулся в Милан, однако провел в своей бывшей команде всего год, после чего перебрался за океан.

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