Історичний подвиг в Україні, акробатичний гол декади та ще 8 головних моментів у кар'єрі Фернандо Торреса

Легендарний іспанський форвард Фернандо "Ель Ніньйо" Торрес вирішив повісити бутси на цвях. "Футбол 24" пригадує найбільш визначні події у його феноменальній кар'єрі.

Дебют та перший гол за 7 днів

Фернандо Торрес дебютував за мадридський Атлетіко 27 травня 2001 року, коли "матрацники" на рідному Вісенте Кальдерон приймали Леганес у матчі 39 туру Сегунди. Мадридці здобули мінімальну перемогу, а "Ель Ніньйо" замінив Луке, який за три хвилини до цього провів переможний гол. Вже через тиждень 17-річний форвард вдруге поспіль потрапив у заявку Атлетіко на виїзний поєдинок проти Альбасете. Фернандо знадобилось лише 7 хвилин, щоб відзначитись прем'єрним м'ячем у футболці "кольчонерос" після виходу на поле з лави запасних (73).

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Акробатичний голасо у Севільї

2 листопада 2003 року кіллер з обличчям дитини, як називають Торреса в Іспанії, відзначився одним з найкрасивіших м'ячів у власній кар'єрі. "Індіанці" вирушили в гості до Бетіса, а долю матчу вирішив дубль молодого нападника (1:2). Перший м'яч Фернандо став справжнім витвором мистецтва – акробатичний удар у дальню дев'ятку після навісної передачі від Карлоса Ларени.

Дебютний м'яч у мадридському дербі

"Ель Ніньйо" довелось чекати цілих п'ять років (2006/07) з моменту свого дебюту, щоб вперше насолодитись забитим голом у ворота найпринциповішого суперника "індіанців". На 11-й хвилині Торрес відкрив рахунок більярдним пострілом у дальній від Касільяса кут, однак Реал зумів врятуватись від поразки після перерви. Фанатів на Кальдероні засмутив Гонсало Ігуаїн – 1:1.

Виступ, який затьмарив Роналдінью на Камп Ноу

У сезоні 2004/05 Фернандо Торрес провів один з найбільш пам'ятних матчів у власній кар'єрі, відзначившись дублем на легендарному Камп Ноу. Цікаво, що іспанець забивав на 1-й та 89-й хвилинах, що досі не вдалось повторити жодному гравцеві Прімери. Два м'ячі Торреса принесли "матрацникам" сенсаційний тріумф у лігві тодішнього лідера (0:2).

Перехід у Ліверпуль Бенітеса

"Я отримав пропозицію від англійського клубу і попросив керівництво Атлетіко розглянути її. Це було складне рішення, але я сподіваюся, що роблю крок вперед. Де б я не перебував, моє серце завжди належатиме Атлетіко. Я не прощаюся, а говорю "до зустрічі", – сказав Торрес 2 липня 2007 року на прощальній прес-конференції з рідною командою.

11 серпня "Ель Ніньйо" дебютував у АПЛ проти Астон Вілли, а першою жертвою 24-річного іспанця став лондонський Челсі. У сезоні 2007/08 Торрес наколотив 24 голи.

Євро-2008 та найважливіший гол у кар'єрі

Проскочив Лама, випередив Леманна та побіг святкувати один з найбільш знакових м'ячів в історії іспанського футболу. Саме результативний удар Торреса приніс "Червоній Фурії" перший з 1964 року титул чемпіонів Європи.

Нещасливий чемпіон світу-2010

У сезоні 2009/10 Торреса регулярно переслідували травми, тож на африканському Мундіалі він не зумів продемонструвати своєї найкращої гри. У переможному для збірної Іспанії фіналі "Ель Ніньйо" з'явився на полі у додатковий час (106 хв) і зазнав серйозного пошкодження, намагаючись зупинити м'яч. Фернандо майже хвилину корчився від болю, поки його партнери захищали мінімальну перевагу.

Трансфер у Челсі та перемога в ЛЧ

31 січня 2011 року Торрес підписав 5-річний контракт з Челсі, ставши найдорожчим футболістом, якого коли-небудь купували британські клуби (58,5 млн фунтів). Через тиждень іспанець дебютував за "пенсіонерів" проти своєї колишньої команди, не відзначаючись 14 матчів поспіль. У складі лондонського клубу Фернандо завоював ЛЧ та ЛЄ, хоча не завжди потрапляв у стартовий склад. Влітку 2014-го його орендував Мілан.

Подвиг на Євро-2012

1 липня 2012 року в фінальному матчі континентальної першості, яку приймали Україна та Польща, Торрес допоміг "Червоній Фурії" розбити збірну Італії на НСК Олімпійський з рахунком 4:0. "Ель Ніньйо" з'явився на полі у другому таймі, забивши третій гол іспанців (84 хв). Він не лише отримав "Золотий бутс" як найкращий снайпер турніру, але й став першим футболістом, який відзначався у двох фіналах чемпіонату Європи (2008 і 2012).

Повернення в Атлетіко та втілення найзаповітнішої мрії

Торрес виконав свою обіцянку перед фанатами мадридського гранда і повернувся на Вісенте Кальдерон в січні 2015-го. Презентацію "блудного сина" відвідали 50 тисяч уболівальників. А трохи більше ніж через рік наш герой здійснив свою найбільшу мрію – виграти з рідним Атлетіко серйозний трофей. "Матрацникам" підкорилась Ліга Європи після перемоги над Марселем (3:0). Торрес здіймав над головою "солодкий" кубок разом з капітаном Габі.

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