"Права на землю передали в Київську обладміністрацію. Вона повинна була зробити проект на будівництво.

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Але буде неправильно, якщо ми почнемо зараз навіть говорити про будівництво для футболу. Після перемоги ми, напевно, повернемося до цього проекту, бо це дуже важливий елемент для національної команди і взагалі для українського футболу. Але зараз ми це навіть не будемо розглядати", – сказав Шевченко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, свого часу Григорій Суркіс брався за створення бази в Гореничах (Бучанський район), але тоді проект було згорнуто на початковому етапі будівництва. На початку 2020 року Андрій Павелко говорив про старт проектних робіт зі зведення навчально-тренувальної бази в Княжичах. У грудні 2021-го під час святкування 30-річчя УАФ президент України Володимир Зеленський підтвердив цю ідею, однак все досі залишається на стадії проектування.

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