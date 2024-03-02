Президент УАФ Андрій Шевченко розповів про фінансові проблеми, з якими стикнувся при вступі на посаду.

"Цього року збільшилось державне фінансування футболу, бо наша збірна виступатиме на Олімпіаді. Це нормально.

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Ми плануємо надавати звіти за свою діяльність. В тому числі – фінансові. Один з перших наших кроків по діджиталізації футболу – це введення електронного документообігу. Отримувати інформацію буде простіше.

Є цільові кошти, вони йдуть під конкретні проекти та програми, частина коштів – на фінансування операційної діяльності УАФ – зарплати та інше. Все розподіляється по відповідних комітетах, а вони будуть звітувати. Ми зараз налаштовуємо цей процес. Звіти будуть публічні. Мені цікавий відкритий процес діяльності УАФ.

Станом на сьогодні в УАФ дефіцит бюджету 105 мільйонів гривень. З чого він склався? Після аудиту стане зрозуміліше. Але потрібно почекати, оскільки робиться аудит за 9 років. І це не лише фінансовий аудит, а й операційний – аналізується адміністративна діяльність УАФ і це ускладнює процес. Про результати перевірки дізнаються всі", – сказав Шевченко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Шевченко став президентом УАФ 25 січня 2024 року. До цього посаду з 2015-го обіймав Андрій Павелко, якого нещодавно випустили з СІЗО.

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