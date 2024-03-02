"У нас закінчується контракт з Joma, і ми маємо повне право зустрітися з потенційними партнерами.

Шевченко озвучив дефіцит бюджету УАФ – фінансова яма сягнула більше 100 мільйонів

Adidas – класна компанія, вона колись з нами співпрацювала. І я відкрито говорю, що так, у нас є діалог з ними щодо можливої співпраці.

А щодо Joma... Ми опрацьовуємо варіанти та повинні обрати найкращий для нас. Я знаю, що вони працюють в Росії і буду враховувати це", – сказав Шевченко в інтерв'ю Tribuna.

Нагадаємо, Андрій Миколайович був обраний президентом УАФ 25 січня 2024 року. До цього посаду з 2015-го обіймав Андрій Павелко, якого нещодавно випустили з СІЗО.

Вацко: Бл**ь, якби ЗСУ так із росіянами на передовій боролися, як УАФ, то у Львові вже у квітні 2022-го рубль би ходив