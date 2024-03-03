"Права на землю передали в Киевскую обладминистрацию. Она должна была сделать проект на строительство.

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Но будет неправильно, если мы начнем сейчас даже говорить о строительстве для футбола. После победы мы, наверное, вернемся к этому проекту, потому что это очень важный элемент для национальной команды и вообще для украинского футбола. Но сейчас мы это даже не будем рассматривать", – сказал Шевченко в интервью Tribuna.

Напомним, в свое время Григорий Суркис брался за создание базы в Гореничах (Бучацкий район), но тогда проект был свернут на начальном этапе строительства. В начале 2020 года Андрей Павелко говорил о старте проектных работ по возведению учебно-тренировочной базы в Княжичах. В декабре 2021-го во время празднования 30-летия УАФ президент Украины Владимир Зеленский подтвердил эту идею, однако все до сих пор остается на стадии проектирования.

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