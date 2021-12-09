Українська асоціація футболу знову спробує збудувати тренувальну базу для команд збірної України.

Під час святкування 30-річчя УАФ президент України Володимир Зеленський анонсував зведення сучасного спортивного комплексу у населеному пункті Княжичі неподалік Києва, повідомляє FootBoom.

ЧС-2022: у Катарі завершилось будівництво останнього стадіону – оригінальна концепція

Тренувальна база для команд збірної України налічуватиме 6 футбольних полів. Будівельні роботи планують розпочати вже у 2022-му. Комплекс буде розташований на 12-ти гектарах, також там базуватиметься УАФ.

Нагадаємо, це вже не перша спроба реалізувати подібний проект, раніше все завершилось лише встановленням огорожі у населеному пункті Гореничі Київської області.

Шляхи Реброва та УАФ розходяться: 5 клубів і одна збірна, де може опинитися український тренер