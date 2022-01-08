"У нас дуже важливий матч проти Спеції. Хороший результат наблизить Дженоа до збереження місця в Серії А. Нам потрібно розпоряджатися м'ячем і бути активними. Проти Сассуоло команда показала хороший перший тайм.

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Могли виступити і краще, але не вдалося через прості помилки, які ми повинні усунути у наступній зустрічі. Потрібно зіграти компактно та агресивно. Потрібно зіграти у свій футбол. Подивимося, як Єбоа впишеться в нашу гру. Коли приходить новий гравець, ви повинні дати час потренуватися і адаптуватися.

Для Дженоа матч проти Спеції є принциповим. Мусимо намагатися перемагати, тому що таким чином ми можемо покинути зону вильоту і подати сигнал, що команда хоче боротися. Ми вийшли з періоду, коли не перемагали у чемпіонаті протягом тривалого часу.

Трансферне вікно закриється наприкінці місяця. Клуб будує плани щодо залучення гравців, які підсилять команду. Для збереження місця в Серії А найважливішим є ставлення гравців. Завжди на це наголошував, команда добре показує себе у цьому плані. Готуємось до матчу, думаючи лише про Спецію. Про кубкову зустріч з Міланом ми подумаємо пізніше", – цитує Шевченка TMW.

Нагадаємо, поєдинок проти Спеції відбудеться у неділю, 9 січня. Початок зустрічі о 19:30.

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