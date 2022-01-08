"У нас очень важный матч против Специи. Хороший результат приблизит Дженоа к сохранению места в Серии А. Нам нужно распоряжаться мячом и быть активными. Против Сассуоло команда показала хороший первый тайм.

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Могли выступить и лучше, но не удалось из-за простых ошибок, которые мы должны устранить в следующей встрече. Надо сыграть компактно и агрессивно. Надо сыграть в свой футбол. Посмотрим, как Йебоа впишется в нашу игру. Когда приходит новый игрок, вы должны дать время потренироваться и адаптироваться.

Для Дженоа матч против Специи принципиальный. Должны стараться побеждать, потому что таким образом мы можем покинуть зону вылета и подать сигнал, что команда хочет бороться. Мы вышли из периода, когда не побеждали в чемпионате в течение длительного времени.

Трансферное окно закроется в конце месяца. Клуб строит планы по привлечению игроков, которые усилят команду. Для сохранения места в Серии А самое важное – отношение игроков. Всегда это подчеркивал, команда хорошо показывает себя в этом плане. Готовимся к матчу, думая только о Специи. О кубковой встрече с Миланом мы подумаем позже", – цитирует Шевченко TMW.

Напомним, поединок против Специи состоится в воскресенье, 9 января. Начало встречи в 19:30.

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