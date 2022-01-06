Андрій Шевченко встиг до матчу подолати коронавірус і повернувся на лаву запасних. Український фахівець мав багато кадрових втрат, але скаржитися на щось у протистоянні з Сассуоло не доводиться. Лазарет "нероверді" нараховував десяток футболістів, запас господарів сьогодні складався з юнаків.

Проблеми зі складом не завадили Сассуоло захопити ініціативу. Команда Шевченка віддала м'яч (володіння стабільно трималося в межах 20%) і сіла в оборону. Дженоа пощастило забити швидкий гол. Гефті вкинув аут, Екубан зачепився за м'яч у штрафному і відпасував на Дестро, а капітан забив шикарним ударом п'ятою!

Повівши в рахунку, Дженоа зі спокійною душею повернулася в окопи на власній половині. Гості з перемінним успіхом стримували Сассуоло. "Нероверді" часто мусили бити здалеку, але деякі атаки доводили до гострого завершення. Супершанс після подачі з флангу змарнував Дефрель. У першому таймі Сассуоло тотально перестріляв Дженоа – 12:2 за ударами.

Відразу по перерві Дефрель ще раз пробачив, не реалізувавши вихід сам на сам з Сірігу. У складі Дженоа похвали заслужив новачок Гефті. Швейцарський фулбек все вичищав на правому фланзі – 6 вдалих відборів. Однак тиск Сассуоло був настільки сильним, що концентрації забракло і йому. Гефті не встиг накрити простріл, м'яч потрапив до Берарді, а той зрівняв рахунок.

Сассуоло продовжував тиснути з надіями вирвати перемогу. Знову тотальне домінування (16:2 за ударами), але без голів. Дефрель продовжував марнувати моменти, Берарді не міг прицільно пробити, а Сірігу стояв стіною на захисті воріт Шевченка.

Дженоа вистояла нічию та вдруге поспіль набрала очки (перед Різдвом була нічия з Аталантою). Команда Андрія Шевченка залишилася в зоні вильоту – 12 балів і передостаннє місце.

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