Як відомо, у матчі 20-го туру Серії А Дженоа на виїзді виборола нічию з Сассуоло (1:1), здобувши надважливе очко. Гості забили на початку матчу, проте в середині другого тайму пропустили, однак змогли втримати потрібний рахунок.

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В одному з епізодів головний тренер "грифонів" Андрій Шевченко продемонстрував своїм підопічним майстер-клас. Український наставник ефектно зупинив м'яч на лінії поля, не дозволивши круглому торкнутися землі. Момент став показовим для ганського форварда генуезців Калеба Екубана, який раніше не зумів прийняти сферу у штрафному майданчику і та відлетіла на метр.

Нагадаємо, Дженоа у турнірній таблиці Серії А йде передостанньою, маючи у своєму активі 12 очок. У наступному поєдинку, який відбудеться 9 січня, "грифони" прийматимуть Спецію Віктора Коваленка.

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