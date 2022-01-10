Матч 21-го туру Серії А Дженоа – Спеція (0:1) ризикує стати останнім для Андрія Шевченка у статусі наставника "грифонів", повідомляє Tuttomercatoweb з посиланням на Telenord.

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Керівництво Дженоа розчароване останніми результатами команди і вже розглядає двох кандидатів на заміну українця. Італійські фахівці Давіде Баллардіні та Роландо Маран, які зараз залишаються без роботи можу посісти місце Шевченка.

Після поразки від Спеції Дженоа залишається у зоні вильоту, дистанція до рятівного місця становить 5 очок.

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