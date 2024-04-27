Ліверпуль після поразки від Евертона списали з чемпіонських перегонів. Юрген Клопп заявив, що він не здається, але в тому ж реченні додав – необхідно бути реалістами. Хай там як, мерсисайдці мали хоча б реабілітуватись за фіаско в дербі.

Ліверпуль до перерви володів м'ячем 76% ігрового часу, завдав вдвічі більше ударів і створили три гольових нагоди. Вже на 11-й хвилині відзначитись міг Елліот, який після подачі Робертсона підхопив м'яч на правому куті воротарського – його подальший постріл пройшов повз ближню стійку!

До слова, вже 28 квітня конкурент Ліверпуля – Арсенал – зіграє на полі Тоттенхема. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх "канонірів" оцінюють коефіцієнтом 1,75, а "шпор" – 4,61. Нічия – 4,1. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,52, а на відповідний тотал менше – за 2,63.

На 27-й же Діас відгукнувся на закидання з глибини й скинув м'яч вздовж воротарського. Ареоля завадив Гакпо зіграти на замиканні (хоча Коді прокинув Альофонса), а Діас прийняв відскок і поцілив у руку Огбонні. Бути б пенальті, якби Луїс не опинився в офсайді ще на початку епізоду.

Перед перервою Нуньєсу вже ніхто не завадив забити. Луїс увійшов до штрафного, змістився ближче до його центру та бахнув у ближній кут. Стійка врятувала Вест Хем! У "молотобійців" же до того часу був лишень один цікавий момент – Боуен не зміг нормально пробити після скидки Пакети (м'яч ліг на нерідну праву), а удар Цоуфала з відскоку забрав Аліссон.

Для Ліверпуля кількість гострих епізодів була недостатньою. Покарання за такий футбол прилетіло на 43-й хвилині. Спочатку Боуену дали вистрілити з лінії штрафного з рикошетом від Ван Дейка – Аліссон дістав м'яч з-під стійки, але подальший кутовий завершився навісом на Джаррода й ударом головою під дальню. Гакпо не дограв, Аліссон не врятував. 1:0!

Відпочивати команди відправились саме з цим рахунком, однак Вест Хем недовго спочивав на лаврах. Всього за 70 секунд по перерві Граверберх відкрився під передачу Діаса й бахнув метрів з 20-ти над поперечкою, а ще за хвилину Ліверпуль відігрався. Робертсон зайшов на лівий край штрафного, прийняв пас від Діаса й пробив з носка у лівий нижній – Ареоля проспав момент удару. 1:1!

На 55-й Діас віддавав у штрафний на Гакпо, а той замість вигідної скидки Тренту поцілив у Огбонну. На 58-й він же класно бахнув з дистанції (Ареоля парирував), а на 66-й мерсисайдці таки вирвались уперед. Гол виявився курйозним – Гакпо замкнув навіс Робертсона, а м'яч рикошетом від плеча Огбонни, коліна Соучека та руки Ареоля влетів у сітку. 1:2!

Гості намагалися одразу ж добити Вест Хем. На 69-й Діас вийшов практично віч-на-віч з Ареоля й не зміг його переграти, а на 70-й Макаллістер пробивав головою з близької відстані й без спротиву – точно в руки голкіперу! На 73-й же Діас з лівого краю штрафного крутив у дальню дев'ятку, однак і тут Ареоля врятував!

І знову Ліверпуль покарали за такий футбол. На 77-й хвилині Аліссону довелося парирувати постріл Емерсона з лінії штрафного (той міг влучити у праву дев'ятку), а атака другим темпом завершилась кросом Боуена на голову Антоніо – Майкл спокійно пробив головою. 2:2!

,Юрген Клопп одразу ж кинув у бій гвардію – Салаха, Нуньєса й Собослаї. Це могло допомогти, однак Дравін на 84-й пробив з трьох метрів повз ворота, а постріл свіжого Гомеса заблокували. Крім того, на останніх хвилинах з дистанції класно приклався Елліот, але за "молотобійців" зіграла поперечина.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию. Ліверпуль втрачає очки і де-факто втрачає останні шанси на чемпіонство. Мерсисайдці залишились третіми, відставши від Манчестер Сіті на одне очко, а від Арсенала – на два. Обидва конкуренти свої матчі в турі ще не зіграли.

Киснева маска замість медалі: як гравець Арсеналу зламав руку під час святкування перемоги в Кубку