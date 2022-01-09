Дженоа приймала Спецію в рамках 21-го туру Серії А. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

Дженоа, яка за кілька годин до матчу втратила Андрія Шевченка через COVID-19, програла Спеції двобій за 6 очок.

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Провальний перший тайм "грифонів" завершився логічним голом гостей. Після перерви команда українського фахівця прокинулась і намагалась створювати моменти, але Дестро та Пандев змарнували свої нагоди. Ближче до завершення матчу тренер Спеції випустив Віктора Коваленка, який після фінального свистка святкував мінімальну перемогу разом зі своїми партнерами.

Три очки дозволили Спеції відірватись від зони вильоту та піднятись на 16-ту сходинку. Натомість Дженоа Андрія Шевченка стає явним фаворитом на пониження у класі – 19-та сходинка та 5 очок різниці від рятівного місця.

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