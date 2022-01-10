Матч 21 тура Серии А Дженоа – Специя (0:1) рискует стать последним для Андрея Шевченко в статусе наставника "грифонов", сообщает Tuttomercatoweb со ссылкой на Telenord.

Шевченко продемонстрировал отличную технику – пример для игроков Дженоа

Руководство Дженоа разочаровано последними результатами команды и уже рассматривает двух кандидатов на замену украинцу. Итальянские специалисты Давиде Баллардини и Роландо Маран, которые сейчас остаются без работы, могу занять место Шевченко.

После поражения от Специи Дженоа остается в зоне вылета, дистанция до спасительного места составляет 5 очков.

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