Дженоа у восьми матчах Серії А під керівництвом Андрія Шевченка перемог не знала, а після нічиї у попередньому турі "грифони" відкотилися на передостанню позицію в турнірній таблиці. Від рятівної 17-ї сходинки генуезців відділяли 4 очки – і цю сходинку посідала Спеція. Саме з цим колективом "россоблу" й належало зустрітись, та ще й у рідних стінах.

Дженоа завершила трансфер родича легендарного нападника 90-х

Андрій Шевченко заявив, що перемога наблизить Дженоа до порятунку в еліті, однак керувати своєю командою у матчі нашому тренеру не судилося. Його тест на коронавірус знову дав позитивний результат, тож замість Шеви на бровці працював Мауро Тасотті. У стартовому складі Спеції теж обійшлося без українців – Коваленко залишився у запасі.

Попри надзвичайну важливість поєдинку, Дженоа тотально провалила перший тайм. До перерви господарі провели всього три удари – два з них заблокували, а ще один пройшов з-за меж штрафного над воротами. Гості ж працювали набагато ефективніше: на 13-й хвилины Манай пробивав головою метрів з шести (вийшло занадто слабко), а на 14-й Бастоні замкнув простріл Верде в центр карного майданчика – точно в правий нижній кут! 0:1.

До перерви Спеція могла й подвоїти перевагу, але у Маная не пішли удари. Так, на 34-й хвилині Рей отримав скидку на 11 метрів, розвернувся й вистрілив повз дальню стійку, а на 45-й він же з дистанції пробив у руки Сірігу. Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги підопічних Тьяго Мотти.

У перерві тренерський штаб Дженоа провів потрійну заміну, пустивши у хід важку артилерію – на поле вийшли Пандев, Ровелла та новачок Гефті. Перестановки у складі "грифонів" вилились у досить потужний старт другого тайму, хоча зі створенням моментів все одно виникали проблеми. Єдину реальну нагоду зрівняти рахунок на 57-й хвилині змарнував Дестро, який фантастичним чином обробив закидушку з глибини під вихід майже сам на сам. Маттіа пробив у дальній кут, але удар виявився занадто слабким. Крім того, Дестро мав забивати після подачі з кутового, однак його замикання на дальній стійці не пішло у ворота (м'яч влучив у газон).

В середині другого тайму Спеції вдалося досягнути хиткої рівноваги. На 64-й хвилині гості могли подвоїти перевагу в рахунку дальнім пострілом Бастоні під поперечку – Сірігу парирував! Дженоа відповіла на 74-й не менш небезпечним епізодом: Фарес виконав подачу з лівого флангу на правий край штрафного, а Гефті пробив з лету – повз дальню стійку (а свіжий Кайседо не встиг підправити м'яч у сітку)! Гості огризнулися ударом Верде з дистанції у правий кут, однак сфера пролетіла у метрі від воріт.

На ендшпіль зустрічі Мауро Тассоті випустив Портанову, а Тьяго Мотта кинув у бій Нзола, Феррера та Коваленка (українець вийшов на 85-й хвилині). Заміни не принесли Спеції зиску – Дженоа продовжувала лізти вперед, ледь не відігравшись на 90-й хвилині внаслідок пострілу Дестро з меж карного майданчика. Вище воріт! Ще через дві хвилини Пандев пробивав з лінії штрафного – вийшло щільно, але голкіпер спіймав м'яч. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну поразку "грифонів". Коваленко провів на полі 10 хвилин.

Таким чином, Дженоа залишилась на передостанній позиції в Серії А з 12 очками в активі. Спеція набрала 19 залікових балів, піднявшись на шістнадцяту сходинку й потіснивши вниз Венецію. Тепер від рятівного сімнадцятого місця команду Андрія Шевченка відділяють 5 пунктів.

Топ-10 безробітних тренерів – Зідан, чемпіони світу та український слід