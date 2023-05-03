"Команда проявила характер, бійцівські якості та забила гол за всіма правилами. Як мінімум, після першого тайму рахунок мав бути 1:1. Ми знову змушені говорити не про футбол, а про суддів, рішення яких вплинуло на фінальний результат.

"Гол Миная був чистим": Срна відреагував на скандальний епізод у матчі з Шахтарем

Згоден, що у Шахтаря сильна команда, вони лідирують у чемпіонаті й близькі до перемоги у сезоні-2022/23. Але гра сьогодні складалась таким чином, що зарахуй арбітр наш чистий гол, після перерви команда на адреналіні грала б на перемогу. І за бажанням, на мою думку, заслуговувала її.

Я задоволений діями наших гравців, подякував тренерському штабу і прийняв рішення, що команда за цю "поразку" отримає преміальні. Сподіваюсь, це стане мотивацією для гравців і вони будуть демонструвати таку гру й надалі", – цитує Пересоляка офіційний сайт "лисів".

Нагадаємо, у компенсований до першого тайму час Дмитро Нємчанінов зумів забити гол у роздягальню – рикошетом від поперечини м'яч влетів у ворота і тільки після цього опинився в руках у Анатолія Трубіна. Однак суддівська бригада цей гол проігнорувала.

Шахтар скандально переграв Минай і зберіг відрив на вершині УПЛ – арбітр не зарахував чистий гол у ворота Трубіна