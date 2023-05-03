"Команда проявила характер, бойцовские качества и забила гол по всем правилам. Как минимум, после первого тайма счет должен был быть 1:1. Мы снова вынуждены говорить не о футболе, а о судьях, решение которых повлияло на финальный результат.

"Гол Миная был чистым": Срна отреагировал на скандальный эпизод в матче с Шахтером

Согласен, что у Шахтера сильная команда, они лидируют в чемпионате и близки к победе в сезоне-2022/23. Но игра сегодня складывалась таким образом, что засчитай арбитр наш чистый гол, после перерыва команда на адреналине играла бы на победу. И по желанию, по моему мнению, заслуживала ее.

Я доволен действиями наших игроков, поблагодарил тренерский штаб и принял решение, что команда за это "поражение" получит премиальные. Надеюсь, это станет мотивацией для игроков и они будут демонстрировать такую игру и в дальнейшем", – цитирует Пересоляка официальный сайт "лис".

Напомним, в компенсированное к первому тайму время Дмитрий Немчанинов сумел забить гол в раздевалку – рикошетом от перекладины мяч влетел в ворота и только после этого оказался в руках у Анатолия Трубина. Однако судейская бригада этот гол проигнорировала.

Шахтер скандально переиграл Минай и сохранил отрыв на вершине УПЛ – арбитр не засчитал чистый гол в ворота Трубина