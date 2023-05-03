Шахтар веде боротьбу з СК Дніпро-1 за чемпіонство. "Гірники" мають відрив, але в конкурента матч в запасі, тому втрачати очки не можна. Сьогодні команда Ігоря Йовічевіча проходила випробування одним з аутсайдерів УПЛ. Минай почав стабільно набирати очки, але досі перебуває в зоні перехідних матчів.

"Вкрадений" арбітром гол у відеоогляді скандального матчу Шахтар – Минай

Шахтар потужно розпочав і забив швидкий гол. Бондаренко зачепився за м'яч, Швед підключив Траоре, а форвард з гострого кута вразив ворота. Судаков міг подвоїти перевагу, але влучив у стійку. Конопля шикарно пробив здалеку, однак Бандура в ефектному стрибку витягнув м'яч з "дев'ятки".

Основне джерело моментів донеччан – подачі з флангу від Матвієнка. Микола безперестанку прострілював то верхом, то низом. Найкращий шанс після його передач мав Бондаренко – на удар хавбека знову зреагував голкіпер. Шахтар створював нагоди банальними, але дієвими способами.

Минай весь перший тайм просидів у захисті, а в компенсований час зрівняв рахунок. Щоправда, неофіційно. Закарпатці заробили стандарт, після якого Нємчанінов забив потужним ударом від перекладини, але суддя Балакін не зарахував гол.

На повторі чітко видно, що м'яч повністю перетнув лінію воріт. Арбітри проґавили епізод, а VAR на цьому матчі не працював. У підсумку – результативна помилка, яка може вплинути на чемпіонські перегони.

По перерві Шахтар продовжив атакувати, але менш інтенсивно. Виходив на ударну позицію Зубков – Бандура добре діяв на лінії. Тотовицький підсилив гру з лави запасних і створив два гольові моменти: Келсі не встиг на простріл, а Бондаренко з метра промахнувся повз порожній кут воріт.

Трубін тим часом ледь не привіз собі гол, віддавши в простій ситуації м'яч Гечеву. Голкіпер підчистив за собою, а потім потягнув дальній удар Вітенчука.

"Гірники" так і не зуміли подвоїти перевагу. Втім, завдяки арбітру одного гола вистачило для перемоги. 50-та перемога Ігоря Йовічевіча в УПЛ. Шахтар набрав 59 балів і зберіг 5-очковий гандикап над СК Дніпро-1. Дніпровці в паралельному матчі розгромили Металіст. Минай з 23 пунктами залишився на 13 місці.

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