"Нам завжди важко грати проти Миная та Володимира Шарана – це чудовий тренер і гарна команда. Але ми сьогодні могли забити чотири-п'ять м'ячів.

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Треба бути чесними та визнати, що гол Миная був чистим. Але до цього був такий самий чистий фол на Траоре, тому виходить, що суддя в одному моменті припустився двох помилок. Вважаю, усім було б легше, якби був VAR на матчі. Система VAR має бути плюс-мінус на кожній грі, де є команди, які ведуть боротьбу за чемпіонство. Ось і все. Рухаємося далі, важко буде до самого кінця. А судді – теж люди, які помиляються. Просто повторю, що з VAR було б набагато легше", – цитує Срну офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, наприкінці першого тайму Дмитро Нємчанінов забив гол у ворота "гірників" – арбітр Микола Балакін м'яч не зарахував, хоча на повторі чітко видно, що сфера лінію перетнула.

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