"У складі Марібора кілька хворих. Бажання скасувати гру було в обох сторін. Рішення ухвалене з метою безпеки, і воно правильне. У міжсезоння ніхто не буде ризикувати. Під час зборів ми здаємо тести на коронавірус через три дні на четвертий", – цитує Глущенка сайт Шахтаря.

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25 січня "гірники" мали зіграти зі словенським Марібором, але через спалах коронавірусу в складі суперника гру довелося скасувати. Тренерський штаб донеччан скорегував програму дня і запланував два тренування.

Зазначається, що перед початком сесії Луїш Каштру зібрав гравців, розповів їм про скасування спарингу і закликав дотримуватися всіх запобіжних заходів і захисту. Наставник наголосив, що вже зовсім скоро відновиться сезон, і для того, щоб стати чемпіонами України, всі футболісти повинні буди у складі й тренуватися.

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