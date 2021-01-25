"В составе Марибора несколько больных. Желание отменить игру было у обеих сторон. Решение принято в целях безопасности, и оно правильное. В межсезонье никто не будет рисковать. Во время сбора мы сдаем тесты на коронавирус через три дня на четвертый", – цитирует Глущенко сайт Шахтера.

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25 января "горняки" должны были сыграть со словенским Марибором, но из-за вспышки коронавируса в составе соперника игру пришлось отменить. Тренерский штаб дончан скорректировал программу дня и запланировал две тренировки.

Отмечается, что перед началом сессии Луиш Каштру собрал игроков, рассказал им об отмене спарринга и призвал соблюдать все меры предосторожности и защиты. Наставник отметил, что уже совсем скоро возобновится сезон, и для того, чтобы стать чемпионами Украины, все футболисты должны буди в строю и тренироваться.

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