Шахтер сделал заявление об отменённом из-за COVID-19 матче с Марибором
Руководитель медицинской службы Шахтера Артур Глущенко озвучил детали об отмене товарищеского поединка.
"В составе Марибора несколько больных. Желание отменить игру было у обеих сторон. Решение принято в целях безопасности, и оно правильное. В межсезонье никто не будет рисковать. Во время сбора мы сдаем тесты на коронавирус через три дня на четвертый", – цитирует Глущенко сайт Шахтера.
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25 января "горняки" должны были сыграть со словенским Марибором, но из-за вспышки коронавируса в составе соперника игру пришлось отменить. Тренерский штаб дончан скорректировал программу дня и запланировал две тренировки.
Отмечается, что перед началом сессии Луиш Каштру собрал игроков, рассказал им об отмене спарринга и призвал соблюдать все меры предосторожности и защиты. Наставник отметил, что уже совсем скоро возобновится сезон, и для того, чтобы стать чемпионами Украины, все футболисты должны буди в строю и тренироваться.
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