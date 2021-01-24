"Шахтар – такий клуб, який нічим не відрізняється від тих команд, які грають в Європі. Шахтар щороку грає в Лізі чемпіонів, Лізі Європи з командами із топ-чемпіонатів. Не бачу сенсу переходити в Європу, коли ти в команді, яку я бачу як топ-рівень.

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Ви говорите, чи не хотів я б пограти в Італії або ще десь? Але у нас же є матчі Ліги чемпіонів і Ліги Європи, там ми показуємо результат з командами, які перебувають там. Мені здається, це говорить про те, що Шахтар точно не загубився б в якомусь із цих чемпіонатів.

Якщо граєш проти команди топ-рівня, то швидше прогресуєш і ростеш як футболіст. У чемпіонаті України теж зараз непрості команди. Всі вже вивчили один одного. Команди з середини таблиці вивчили гру Шахтаря, Динамо. Непросто зараз вийти і обіграти будь-яку команду УПЛ", – зазначив Корнієнко у коментарі Профутбол Digital.

Додамо, що 21-річний захисник у поточному сезоні увірвався до основи Шахтаря (10 матчів, 2 асисти) і навіть отримав виклик до збірної України, але не зміг дебютувати за "синьо-жовтих" через травму.

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