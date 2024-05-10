Алавес у рамках 35-го туру Ла Ліги 2023/24 приймає Жирону. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Алавес – Жирона: стартові склади та онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – Циганков і Довбик починають в основі

Матч 35-го туру іспанської Прімери 2023/24 між Алавесом і Жироною розпочнеться о 22:00 за київським часом. Телетрансляція доступна на MEGOGO. Артем Довбик і Віктор Циганков потрапили у стартовий склад.

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Підопічні Мічела вже вирішили питання проходу в Лігу чемпіонів, однак можна поборотись за срібні медалі. Наразі Жирона випереджає Барселону на один заліковий бал. Довбик же може стати найкращим бомбардиром Ла Ліги: Артем випереджає Беллінгема на два голи, а Лєвандовскі й Сьорлота – на три.

Стартові склади

Жирона:

Алавес:

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