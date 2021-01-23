Шахтар зустрічався з Лудогорцем у спарингу в рамках зимових зборів. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Товариський матч

Шахтар – Лудогорець – 2:2

Голи: Соломон, 5, Коноплянка, 55 – Ікоко, 58, Каулі, 60

Лудогорець став другим спаринг-партнером Шахтаря під час турецьких зборів "гірників". У першому поєдинку підопічні Каштру розписали результативну нічию із польським Лехом (1:1). Востаннє чинний чемпіон України зустрічався з болгарами влітку 2019-го також у товариському поєдинку, тоді Шахтар переміг з рахунком 0:3.

Суперники акуратно розпочали матч, особливо не загострюючи гру і схоже такий темп "заколисав" болгарську команду, адже вже на 5-й хвилині "гірники" святкували взяття воріт. Під час тривалої позиційної атаки Алан Патрік розрізним пасом знайшов у штрафному майданчику суперника Манора Соломона, в ізраїльтянина було достатньо часу, щоб відкотити матч під зручну праву ногу та потужним ударом прошив голкіпера.

Після гола кардинальних змін на полі не відбулось, підопічні Каштру продовжували конролювати хід матчу. Схоже, що вказівкою португальського фахівця було саме відпрацьовування позиційної гри, м'яч більшість часу перебував у центрі поля. Лудогорець кілька разів намагався перехоплювати м'яч та вибігати в атаку, але ніякої серйозної загрози для воріт Пятова не було.

Ближче до свистка на перерву, дивлячись, що воротар збірної України нудьгує на полі, Каштру вирішив замінити його на менш досвідченого Євгена Гриценка. Для 25-річного голкіпера одразу відбулось бойове хрещення, гравець болгарського клубу майже впритул розстрілював ворота Шахтаря, але Гриценко не підвів і парирував удар.

На другий тайм Луїш Каштру змінив одразу 10 футболістів і це проявилось на грі. Шахтар став діяти набагато гостріше, Коноплянка та Марлос значно додали динаміки до атак "гірників", що і конвертувалось у другий гол. Саме Коно у своєму стилі змістився з лівого флану ближче до центру і низом відправив м'яч у дальній кут воріт.

Висока зосередженість на атаці спровокувала провал у захисті донецького клубу. Вже через три хвилини після гола Євгена, гравець Лудогорця Сісінью виконав ювелірну діагональ на Джордана Ікоко, який втік від оборонців Шахтаря та вийшов на побачення з Гриценком, і тут вже український голкіпер не врятував.

Футболісти болгарського клубу відчули смак крові та помітили слабке місце суперника. Другий гол Лудогорця не змусив себе довго чекати. Форвард номінальних гостей Каулі отримав м'яч біля штрафного майданчика "гірників", бразилець без проблем пройшов коридором між Кривцовим та Бондарем, які банально не встигали за суперником, і зрівняв рахунок на табло.

На цьому гравці Лудогорця не зупинились і продовжували наступати на володіння українців. Тренерський штаб Шахтаря освіжив воротарську позицію, випустивши Трубіна. Анатолій виправдав свій вихід та не дозволив гостям вийти вперед, здійснивши кілька хороших сейвів. Через 25 вилин після виходу на поле був замінений також і Коноплянка, замість ветерана на полі з'явився молодий талант "гірників" Мудрик.

Поєдинок завершувався на високих швидкостях, обидві команди вірили, що можуть вийти з двобою переможцями. Попри це, фінальний свисток зафіксував бойову нічию 2:2, яку навряд чи підопічні Каштру зможуть вважати позитивним результатом.