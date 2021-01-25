"Гірникам" вже вдруге на зборах у турецькому Белеку довелося змінювати розклад товариських матчів. Однак, якщо тиждень тому просто замінили суперника (зіграють проти Сілекса замість Слована), то цього разу гру довелося скасовувати.

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Сьогоднішній матч проти Марібора мав стати третім для підопічних Луїша Каштру на турецькій землі. Гру планували провести сьогодні, 25 січня, о 16:00. Однак зустріч довелося скасувати через спалах коронавірусу в словенській команді, повідомляє офіційний сайт Шахтаря.

Повідомляється, що донеччани внесли корективи у свій графік і сьогодні проведуть два тренування. Вже завтра о 10 ранку "помаранчево-чорні" зіграють проти македонського Сілекса. Попередні два спаринги Шахтар звів до нічиїх з Лехом (1:1) та Лудогорцем (2:2).

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